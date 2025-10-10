Adolescente en Motocicleta Resulta Gravemente Lesionado al Ser Atropellado en Torreón

Un adolescente de 16 años, identificado como Edgar, resultó gravemente lesionado al ser atropellado por un vehículo en el cruce de la Avenida Tercera y la Calle H, en la colonia Eduardo Guerra en Torreón. El conductor del automóvil, Aníbal de 43 años, no respetó el alto correspondiente e impactó la motocicleta en la que viajaba el joven.

El adolescente sufrió una fractura expuesta en el pie luego del fuerte impacto. Paramédicos acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital privado, donde recibe atención médica especializada.

Peritos llegaron al lugar del accidente y determinaron que al conductor del vehículo como responsable del percance por lo que fue detenido no respetar el señalamiento vial.

Una mujer de 49 años murió el 9 de octubre de 2025 después de ser arrollada mientras viajaba como acompañante en una motocicleta en Gómez Palacio. El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Rebollo Acosta y el bulevar Ejército Mexicano, cuando un camión de volteo impactó el vehículo.

Agentes de vialidad y Servicio Médico Forense acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Autoridades continúan realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

