Rescatan a Dos Bebés que Estaban Solos en un Vehículo en Coahuila

Elementos de Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Protección Civil y Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomaron conocimiento de dos bebés de un año y otro de 8 meses que se encontraban solos en el interior de un vehículo en el estacionamiento de un restaurante sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras.

Después de varios minutos, la madre regresó al vehículo quien se mostró sorprendida al ver la presencia de las autoridades quienes al recibir el reporte se movilizaron de inmediato.

Se dio a conocer que los menores se encontraban a salvo, sin embargo, elementos de la PRONNIF realizan las investigaciones correspondientes y podrían aplicar una sanción a la madre de familia.

Rescatan a bebé atrapado en vehículo en Piedras Negras

El pasado 14 de marzo de 2025, elementos de distintas corporaciones policiacas tomaron conocimiento de un bebé que quedó dentro de un vehículo en hechos ocurridos frente a un restaurante en la colonia Tecnológico en Piedras Negras, Coahuila.

Rescatan a Bebé Recién Nacido Dentro de Vehículo Afuera de Restaurante en Coahuila

El bebé de dos meses de edad, quedó atrapado debido a un descuido de su madre, quien dejó las llaves dentro del vehículo. Al percatarse de la situación, las puertas se activaron con los seguros, dejando al menor dentro de la unidad.

De inmediato se reportó el incidente al 911, movilizándose personal de Protección Civil, Bomberos y diversas corporaciones policiacas estatales y municipales, quienes lograron rescatar al bebé después de varios minutos.

