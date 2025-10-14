Asesinan a Gaby Mejía, Exalcaldesa de Cuauhtémoc y Regidora en Colima

La expresidenta municipal de Cuauhtémoc, y actual regidora, Gaby Mejía, fue asesinada a balazos hoy martes 14 de octubre de 2025, en el ataque armado otra persona resultó lesionada.

Video relacionado: Muere Mujer Agredida a Balazos en Casa de Colonia Las Granjas en Hermosillo

Video. Asesinan en Ataque Armado a Exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada.

Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 14, 2025

Así lo confirmó Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima:

Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada

La mandataria de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita.

Asimismo, comentó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos. La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia. Enfatizó la necesidad de mantenerse unidos “ante quienes buscan arrebatar la tranquilidad de la población”.

Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad

¿Cómo fue el ataque donde murió Gaby Mejía?

La priista Gaby Mejía fue agredida a bordo de un vehículo cerca del centro del municipio de Cuauhtémoc. De forma extraoficial se ha dicho que su hermano, quien conducía, resultó lesionado.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya inició una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía.

¿Quién y dónde atacaron a Gaby Mejía?

La agresión contra Gaby Mejía ocurrió en la calle Javier Mina, cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas y les dispararon.

¿Quién era Gaby Mejía?

Gabriela Mejía, mejor conocida como Gaby Mejía fue presidenta municipal en el periodo de 2021 a 2024. En 2024 compitió por la reelección bajo la alianza PRI-PAN, pero perdió, aunque logró ingresar como regidora de representación proporcional. Hace dos semanas dio a luz a su segundo hijo.

Fue secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI entre 2016 y 2019 , y después como gerente general de una empresa agrícola (2019–2021).

, y después como gerente general de una empresa agrícola (2019–2021). En junio de 2025, asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI