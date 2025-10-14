La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó hoy, 14 de octubre de 2025, la detención de una mujer extranjera que presuntamente robó un vestido con valor de 12 mil pesos, de una tienda departamental en la alcaldía Coyoacán.

En un comunicado, la dependencia informó que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) llevaron a cabo la detención luego de que la mujer, quien dijo ser ciudadana venezolana, intentó sacar el vestido de la tienda sin realizar el pago correspondiente.

Empleada pidió ayuda

De acuerdo con la SSC, policías asignados a la seguridad y vigilancia en una tienda departamental localizada en el Periférico Adolfo López Mateos, de la colonia Insurgentes Cuicuilco, fueron requeridos por una empleada del área de Prevención de Pérdidas del establecimiento.

En el sitio, la trabajadora dijo a los agentes que tenía bajo custodia a una mujer que, momentos antes, trató de sacar un vestido con un monto aproximado de 12 mil pesos, sin realizar el pago.

Vestido que intentó robar una mujer en tienda departamental en Coyoacán. Foto: SSC

No pudo comprobar la compra

Debido a la denuncia de la empleada, los uniformados realizaron una revisión preventiva y le encontraron a la mujer un vestido color rosa con pedrería, del que no comprobó la compra con el ticket de pago.



Por dicha razón y a petición de la denunciante, la mujer de 35 años de edad fue detenida y trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

