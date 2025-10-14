Ataque Armado Deja a Joven Asesinado a Balazos en Colonia Eusebio Kino de Hermosillo

Un joven perdió la vida, víctima de un ataque armado ocurrido la noche del lunes en la colonia Eusebio Kino, al norte de la ciudad, donde no hubo personas detenidas.

La agresión ocurrió alrededor de las 10:40 de la noche, en el cruce de las calles Molino de Camou y Carlos Caturegli, a donde acudieron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes, al activarse el Código Rojo por el reporte de detonaciones.

El aviso fue hecho por vecinos del sector que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al salir, encontraron a la víctima tirada sobre la calle Carlos Caturegli.

El joven contaba con múltiples heridas de arma de fuego

La persona fue identificada como Rafael “N”, de 26 años de edad, quien presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego y al ser revisado por paramédicos de la Cruz Roja, ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales localizaron en la escena varios casquillos percutidos de arma larga, dentro de un radio aproximado de cinco metros, por lo que acordonaron la zona para que peritos de la Fiscalía de Sonora la procesaran, mientras que personal del Semefo hizo el levantamiento del cuerpo.

