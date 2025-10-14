Caso Kimberly Moya: Dictan Prisión Preventiva a Dos Hombres Vinculados con Desaparición

Un juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito de Tlalnepantla, impuso este martes 14 de octubre prisión preventiva justificada a Paulo Alberto “N” y a Gabriel Rafael “N” por su probable intervención en la desaparición de la estudiante de CCH Naucalpan, Kimberly Moya.

En audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador decretó la detención judicial de los imputados y autorizó el plazo de 144 horas para determinar la situación jurídica de ambos.

Durante la misma, las respectivas defensas de los imputados solicitaron la duplicidad de término constitucional, reservándose el derecho de ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes.

Caso Kimberly Moya: ¿Qué Pasó en la Audiencia contra Imputados por la Desaparición de la Joven?

¿Cuándo será la próxima audiencia de los detenidos?

Sin embargo, al analizar los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, el juez determinó que existen "riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación".

Por tal motivo impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos sujetos. La continuación de la audiencia fue programada para el jueves 16 de octubre a las 12:30 horas.

¿Cómo van las investigaciones del caso?

De acuerdo con una tarjeta informativa del Poder Judicial del Estado de México, el 2 de octubre, Kimberly Mota caminaba por una calle de la Colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, cuando habría sido presuntamente perseguida e interceptada por Gabriel Rafael “N”, quien la subió a un vehículo conducido por Paulo Alberto “N”.

Una vez privada de su libertad, ambos sujetos habrían emprendido la huida del lugar, impidiendo que se conozca la ubicación o condición actual de la adolescente. Hasta el momento, las personas imputadas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

