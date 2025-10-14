Atacan a Elementos de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan; Hay un Agente Herido

La tarde de este martes 14 de octubre 2025, se registró un ataque contra elementos de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan, reportan que hay un agente herido. De acuerdo con las autoridades, los agentes iban a cumplir una orden de aprehensión cuando fueron atacados en el centro de Uruapan. La zona fue acordonada por policías estatales.

En tanto, la Fiscalía de Michoacán informó que la agresión se debió después de que se cumpliera una orden de aprehensión en contra de tres personas -padre e hijos- por hechos registrados en mayo de 2024, en el municipio de Ziracuaretiro, donde una persona fue privada de la vida y tres mas resultaron lesionadas.

Durante el operativo, uno de los investigados realizó detonaciones de disparo de arma de fuego en contra de los servidores públicos, ocasionado que uno de éstos resultara lesionado por una esquirla.

Señaló que los detenidos serán internados en el Centro Penitenciario de Uruapan y puestos a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica.

Otro ataque en Michoacán

Además de este ataque, la mañana de este día, también se registró una agresión por hombres armados en Zinapécuaro, Michoacán, en donde se llevó a cabo un operativo por aire y tierra para localizarlos en la serranía y caminos de terracería a fin de garantizar la seguridad de la población, así lo informó la secretaría de Seguridad del estado.

