Paro Nacional SAT: ¿En Qué Estados Suspendieron Oficinas y Qué Pasará con Citas de Octubre 2025?

Un grupo de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza este martes 14 de octubre de 2025 un paro a nivel nacional en exigencia de algunas demandas laborales, entre ellas el aumento de su salario como servidores públicos.

De acuerdo con el SAT, la atención al contribuyente se llevó a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios a nivel nacional.

La protesta, que en puntos como la Ciudad de México pasó de paro "de brazos caídos" a bloqueos de vialidades, comenzó en punto de las 8:00 horas del día.

¿Qué piden los trabajadores del SAT?

Los trabajadores del SAT piden que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general a inicios de 2025.

Esto, acusan los trabajadores, ante la supuesta negativa del gobierno a aumentar el salario de los servidores públicos de la federación.

"Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad, y aclara que no han existido amenazas contra las personas que se manifiestan", dijo por su parte el SAT.

De esta forma, con el apoyo de las secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, el SAT aseguró que mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes.

Este órgano tributario sostiene su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones

¿Qué oficinas del SAT suspendieron operación?

De acuerdo con la tarjeta informativa del SAT, únicamente se suspendió operación en las oficinas ubicadas en:

Chihuahua, Chihuahua;

Celaya, Guanajuato;

Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco;

y en Ciudad de México, sedes Oriente y Sur.

¿Qué hacer si perdí mi cita del SAT?

Para los contribuyentes que no hubieran podido realizar su trámite, el SAT les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

Ante cualquier duda o aclaración, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, la línea Marca SAT (5562722728).

