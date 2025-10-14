El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, hoy martes 14 de octubre de 2025, el máximo honor civil estadounidense a Charlie Kirk, el activista asesinado que inspiró a una generación de jóvenes conservadores y ayudó a impulsar la política de dicha nación a la derecha.

Donald Trump entregó a Erika Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, de manera póstuma, para su difunto esposo, el activista Charlie Kirk.

Así lo recordó Donald Trump a Charlie Kirk:

Hoy estamos aquí para honrar y recordar a un valiente guerrero por la libertad, un líder amado que galvanizó a la siguiente generación como nadie que haya visto antes, y un patriota estadounidense de profundas convicciones... el difunto y gran Charlie Kirk



Trump considera a Charles Kirk como un visionario

El presidente Donald Trump aseguró, durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, que “Charlie Kirk fue un visionario y una de las figuras más importantes de su generación”.

Charlie Kirk sabía que la lucha por preservar nuestro patrimonio no solo se libra en el campo de batalla y en los pasillos del poder, sino también en los corazones de la juventud de nuestra nación

Erika Kirk, recibida por Donald Trump en entrega de Medalla a la Libertad

Erika Kirk con Donald Trump en entrega de Medalla Presidencial a la Libertad. Foto: Reuters

Entre los presentes acudió la empresaria Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, quien fue recibida de forma especial por el presidente Donald Trump. Ella ha asumido desde el asesinato de su esposo la dirección ejecutiva de Turning Point USA, el grupo que Charlie Kirk fundó y dirigió.

Trump hizo una mención especial sobre la viuda de Charlie Kirk, al asegurar que se sentía honrado de contar con su presencia.

Erika, tu amor y tu valentía han sido una inspiración para todos nosotros, y siempre estaremos aquí para ti



Jardín de las Rosas, donde el presidente Donald Trump entrega póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad. Foto: X @KatiePavlich

Charlie Kirk habría cumplido 32 años

America’s best days are still ahead.



Happy Birthday, Charlie. ❤️ pic.twitter.com/GdEHcwLw7W — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

La ceremonia ocurrió justo cuando Charlie Kirk habría cumplido 32 años, poco más de un mes después de que el fundador de Turning Point USA fuera asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University.

