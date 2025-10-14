Paro Nacional en el SAT Hoy: Lista de Oficinas Sin Servicio en CDMX

Este martes, 14 de octubre de 2025, habrá un paro nacional en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Te compartimos la lista de oficinas sin servicio en la Ciudad de México (CDMX).

Los trabajadores del SAT realizarán un paro nacional, bajo la modalidad de “Brazos Caídos”, como protesta por:

La falta de incremento salarial.

Condiciones laborales deficientes.

Desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

El paro de "brazos caídos" es una forma de protesta en la que los trabajadores se manifiestan en sus lugares o puestos de trabajo, portando vestimenta color rojo o negro.

Los trabajadores del SAT piden que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2025.

Oficinas sin servicio en CDMX

Los trabajadores del SAT de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Xochimilco y Coyoacán se reunirán a las 8:00 horas en sus respectivas oficinas, que no darán servicio hoy, estas son:

Oficina Módulo del Valle: Félix Cuevas No. 301, colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Oficina Módulo Distrito Federal 1: Bahía de Santa Bárbara No. 23, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo . Oficina Módulo Distrito Federal 2: Avenida Paseo de la Reforma Norte No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Oficina Módulo Distrito Federal 3: Viaducto Río de la Piedad No. 507, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Oficina Módulo Distrito Federal 4: Avenida San Lorenzo No. 104, colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco. Oficina Módulo Oasis: Avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 227, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán.

No se descarta que los trabajadores realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas, por lo que se recomienda salir con anticipación y buscar rutas alternas.

Con información de N+.

