¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 4 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 4 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 4 de junio de 2026, las autoridades reportaron afectaciones o problemas viales en esta vía.

A la 1:17 horas, en el km 152, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles centrales por atención de accidente (salida del camino de automóvil).

Mientras que el miércoles 3 de junio, se reportó lo siguiente:

A las 23:19 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por atención de choque contra cabina.

A las 12:29 horas, en el km 146, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles centrales por atención de accidente (salida de neumático).

A las 12:03 horas, en el km 138, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino a cuneta central).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM