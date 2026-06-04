Habrá Lluvias Fuertes, Descargas Eléctricas y Granizo en la Mayor Parte del País

Continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en 11 entidades

Afectaciones en colonias de la alcaldía CuajimalpaHabitantes de colonias en Cuajimalpa sufrieron afectaciones tras las lluvias de inicio de semana. Foto: Cuartoscuro

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¡Prepárate! Lluvias intensas y granizo en gran parte de México este jueves. Coahuila, Nuevo León, Jalisco y más, en alerta. Descubre cómo afectará a tu región.

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