Habrá Lluvias Fuertes, Descargas Eléctricas y Granizo en la Mayor Parte del País

Para este jueves 4 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá el temporal de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

Habrá lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Dichas precipitaciones podrán acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Tabasco.

Para terminar, se informa que continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México.

Las autoridades meteorológicas señalaron que prevalecerá la onda de calor en 11 entidades del norte y el Pacífico mexicano; mientras que finalizará en Zacatecas.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte, centro y oeste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y sur), Michoacán (oeste y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, oriente y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (norte y sureste), Durango (este y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (norte y suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (noroeste, centro y suroeste), Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (oeste, centro y este), Colima (norte) y Tabasco (sur y oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), Tlaxcala y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa y Nayarit (norte).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Habrá cielo nublado, ambiente de fresco a templado durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (norte, centro y suroeste), condiciones acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM