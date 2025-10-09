Nuevas Medidas del SAT contra Evasión de Impuestos y Falsas Factureras: Esto Propone

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su conferencia matutina de hoy, 9 de octubre de 2025, donde destacaron las medidas para combatir la evasión de impuestos y las falsas factureras.

En ese sentido, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que se trabaja en controles más estrictos y medidas legales para evitar prácticas de simulación fiscal y sancionar a quienes participan en la creación de empresas falsas.

Precisó que en una iniciativa se propone que quienes participen en esquemas de facturación falsa o evadan impuestos de forma dolosa enfrentarán prisión preventiva oficiosa.

Por su parte, en cuanto a la evasión en las aduanas, la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, enfatizó que para su control hay más medidas de revisiones en semáforos.

Se instalaron rayos X y distintas medidas. Tengo reunión con todos los directores de aduanas y revisamos una por una si aumentaron pedimentos, disminuyeron, si hay más o menos recaudación y eso ayuda a tener mayores controles.

¿Qué son los falsos factureros?

Los falsos factureros son las personas o despachos que "constituyen empresas de papel que emiten comprobantes fiscales falsos" con cantidades millonarias con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recordó que la reforma constitucional de 2019 ya tipificó las operaciones con facturas falsas como delitos graves, pero señaló que las nuevas medidas buscan cerrar los espacios legales que aún permiten la creación de empresas con prácticas fraudulentas.



