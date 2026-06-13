Cae en Coahuila Premio Mayor de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2886

Este viernes cayó el premio mayor de 17 millones de pesos de la Lotería Nacional del sorteo superior 2886.

Cae en Coahuila Premio Mayor de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2886Foto: Lotería Nacional

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¡Coahuila celebra! El Premio Mayor de 17 millones de la Lotería Nacional cae en Monclova. Descubre cómo se repartieron las series ganadoras.

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