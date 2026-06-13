Cae en Coahuila Premio Mayor de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2886
Este viernes cayó el premio mayor de 17 millones de pesos de la Lotería Nacional del sorteo superior 2886.
Foto: Lotería Nacional
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¡Coahuila celebra! El Premio Mayor de 17 millones de la Lotería Nacional cae en Monclova. Descubre cómo se repartieron las series ganadoras.
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PorRedacción N+
Durante la noche de este viernes 12 de junio se efectuó el sorteo superior de la LoteríaNacional en su edición número 2886.
Fue en punto de las 20:00 horas cuando se realizó esta edición del sorteo de la LoteríaNacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 49980, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Monclova, Coahuila, la serie número 2 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 0 y 9. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
Lotería Nacional entrega premio mayor de 17 millones en sorteo del día del trabajo
La última ocasión que cayó un premio de la Lotería Nacional cerca de Coahuila, fue el 1 de mayo cuando se realizó el Sorteo Superior número 2882 de la Lotería Nacional, una edición especial con motivo del Día Internacional del Trabajo. El sorteo otorgó un premio mayor de 17 millones de pesos dividido en dos series.
El número ganador fue el 13274. La serie 1 fue enviada para su venta en la Ciudad de México, mientras que la serie 2 se distribuyó en Durango, Durango. Además, la Lotería Nacional informó que los reintegros correspondieron a los billetes terminados en 4 y 7.