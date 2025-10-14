Video | Aparatoso Accidente de Trenes de Alta Velocidad: Choque Frontal Deja Decenas de Heridos

Un aparatoso accidente de trenes de alta velocidad dejó decenas de personas heridas; aquí puedes ver el video de cómo quedaron las unidades, en las que viajabas unas 80 personas, después de chocar de frente.

Así fue el accidente de trenes.

De acuerdo con los primeros reportes, dos trenes de alta velocidad chocaron de frente en Jablonov nad Turňou, en la provincia de Roznava, al sur de Eslovaquia, la mañana del 13 de octubre de 2025.

El accidente dejó como saldo al menos 66 personas heridas, 16 de ellas de gravedad, sin que las autoridades hayan reportado fallecidos.

El choque provocó el descarrilamiento de una locomotora y de un vagón, frente a un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turnou, a unos 55 kilómetros al oeste de Kosice, la principal ciudad del oriente de Eslovaquia.

Video de los trenes chocados.

En redes sociales circularon videos con las imágenes del accidente de los trenes de alta velocidad, donde se observa que las unidades quedaron destrozadas.

De hecho, una de las locomotoras y un vagón se descarrilaron en la ladera de una colina.

Two trains collided near the village of Jablonov nad Turnou in eastern Slovakia, injuring at least 66 people as an engine and a carriage derailed, emergency services said https://t.co/JvhHm0LqYZ pic.twitter.com/XKpmSBKRU6 — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Ferrocarriles Eslovacos informaron que los trenes chocaron en un punto donde las vías se cruzan y se convierten en una sola línea; agregaron que se investiga la causa del accidente.

La Policía de Eslovaquia publicó en sus redes sociales algunas fotografías del rescate y traslado de los pasajeros que resultaron heridos. Destacó que junto con el cuerpo de Bomberos y los servicios de emergencia, “rescatamos, ayudamos y proporcionamos primeros auxilios a los heridos”.

La intervención de ayer mostró que cuando se trata de la vida, todos trabajamos juntos.

Mapa del lugar del accidente de los trenes.

