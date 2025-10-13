Trabajadores del SAT Convocan a Paro Nacional Este Martes 14 de octubre 2025: Esto Sabemos

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) convocaron a un paro nacional "de brazos caídos" este martes 14 de octubre de 2025 en exigencia de un aumento salarial y otras demandas laborales.

Para esta manifestación de carácter pacífico, los trabajadores de la autoridad fiscal se organizaron a vestir de color rojo o negro a partir de las 8:00 horas.

"Manifestamos de manera pacífica y solidaria la exigencia de que se respeten nuestros derechos laborales y el incremento al salario mínimo", llamaron los organizadores de la protesta.

¿Qué es un paro de "brazos caídos"?

El paro de "brazos caídos" es una forma de protesta en la que los trabajadores se manifiestan en sus lugares o puestos de trabajo, en este caso portando vestimenta color rojo o negro.

Los trabajadores del SAT piden que se aplique a su sueldo el incremento de 12% efectuado al salario mínimo general a inicios de 2025.

Ello, acusan los trabajadores, ante la supuesta negativa del gobierno a aumentar el salario de los servidores públicos de la federación.

¿Qué pasará con las citas y trámites del SAT?

Al tratarse de una manifestación pacífica y de "brazos caídos", no se espera que ninguna cita o trámite sea afectado o pospuesto.

De esta forma, las personas físicas podrán realizar sus trámites de forma normal, ya sea de forma física o en línea, conforme al horario establecido.

