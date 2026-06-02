FGR Detiene a una Persona y Asegura 14 Máquinas Tragamonedas tras Cateo en el Puerto de Veracruz

Durante el transcurso de este lunes primero de junio, se dio a conocer que, en atención a una denuncia anónima, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó al juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, autorización para la ejecución de una orden de cateo.

Los reportes indican que en la denuncia, los ciudadanos informaron a la Fiscalía General de la República (FGR) la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al observar establecimientos con maquinitas tipo minicasino.

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Las autoridades informaron que dichas máquinas probablemente operan sin la autorización correspondiente. Los hechos se registraron en una reconocida colonia del puerto de Veracruz, por lo que autoridades arribaron para corroborar estos hechos.

Se dio a conocer que el operativo se realizó como parte de las técnicas de investigación empleadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Las máquinas y el inmueble quedarán a disposición de las autoridades

Asimismo, las labores se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (PE), quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar y ejecutaron la orden de cateo.

Durante dicho operativo, se dio a conocer que los agentes policiales aseguraron al menos 14 máquinas tragamonedas, así como el inmueble donde se localizaban dichos artículos, los cuales fueron puestos a disposición de la FGR.

Además, las autoridades indicaron que se llevó a cabo la detención de una persona, a quien el Ministerio Público Federal (MPF) resolverá su situación jurídica, dentro del tiempo constitucional y conforme a derecho corresponde.

Según lo informado, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevará a cabo la integración de la carpeta de investigación correspondiente para realizar el deslinde de responsabilidades.