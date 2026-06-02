FGR Detiene a una Persona y Asegura 14 Máquinas Tragamonedas tras Cateo en el Puerto de Veracruz

Durante un operativo realizado en una colonia del puerto de Veracruz, se logró la detención de una persona y el aseguramiento de al menos 14 máquinas tragamonedas.

FGR Detiene a una Persona y Asegura 14 Máquinas Tragamonedas tras Cateo en el Puerto de VeracruzFoto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades en Veracruz desmantelan operación ilegal de tragamonedas. Una persona detenida y 14 máquinas aseguradas. Conoce los detalles de este operativo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+