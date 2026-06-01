Muere Hombre tras Riña en un Bar de Coatzacoalcos; Esto se Sabe

Un hombre perdió la vida afuera de un bar en la ciudad de Coatzacoalcos, luego de tener una riña

Muerto en BarFoto: N+

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Tragedia en Coatzacoalcos: un hombre muere tras una pelea en un bar. A pesar del incidente, el local continúa abierto. Descubre más sobre este caso que ha conmocionado a la ciudad.

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