Muere Hombre tras Riña en un Bar de Coatzacoalcos; Esto se Sabe

Durante la madrugada de este lunes 1 de junio, en la ciudad de Coatzacoalcos murió un hombre que se encontraba al interior del Bar de un hotel ubicado en la esquina de Pedro Moreno y Zaragoza, tras ser presuntamente ser golpeado en una riña.

El grupo de voluntarios Alfa & Omega acudieron al lugar para atender la emergencia, pero el hombre ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como José Ramón de 55 años de edad, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo a las primeras versiones, tras la pelea lo sacaron a la banqueta donde perdió la vida. Es de mencionar, que el bar no fue asegurado y siguió trabajando de manera normal.

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Hombre muere en baños publicos en Veracruz

Se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades, luego de que se reportara que un hombre se encontraba inconsciente en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, el pasado domingo 31 de mayo.

De acuerdo con la información, el hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida al interior de unos baños públicos ubicados en las calles Gutiérrez Zamora y Zaragoza en la zona centro de la ciudad. Los hechos se dieron durante la madrugada del domingo, cuando la persona habría ingresado a los sanitarios.

Según testigos, pasó un lapso prolongado de tiempo y la persona no salió del baño al que entró. Los propietarios del establecimiento, ingresaron al sitio para corroborar si el hombre había salido, pero al registrar los baños, detectaron que el hombre se encontraba inconsciente al interior de los mismos.

De inmediato, dieron aviso a los cuerpos de emergencias, para que acudieran al lugar a iniciar con las diligencias correspondientes.