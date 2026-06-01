¿Cuál Fue la Intensidad y Epicentro del Sismo que Sacudió Veracruz Hoy?

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada de este lunes en el sur del estado de Veracruz.

Sismo sorprende a habitantes de Sayula de Alemán hoy en el sur de VeracruzFoto: N+

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Esta madrugada, un sismo de 4.3 sacudió el sur de Veracruz. Protección Civil reporta saldo blanco y revisa la infraestructura. Infórmate sobre este evento en Sayula de Alemán.

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