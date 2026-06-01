¿Cuál Fue la Intensidad y Epicentro del Sismo que Sacudió Veracruz Hoy?

Durante los primeros minutos de este primero de junio se registró un fuerte sismo el cual sorprendió a los habitantes de la ciudad de Sayula de Alemán al sur de la entidad Veracruzana.

La magnitud fue de 4.3 grados en la escala Richter, esto según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, y contó con una profundidad de 44.1 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 56 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER 01/06/26 00:23:40 Lat 17.37 Lon -94.95 Pf 44 km pic.twitter.com/XxIybIDyvQ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 1, 2026

El reporte del movimiento sísmico de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN) ocurrió aproximadamente a las cero horas con 23 minutos ya este lunes 1 de junio. A pesar de la intensidad que alcanzó el movimiento no se tuvo reporte de personas lesionadas ni pérdidas humanas derivado de este hecho.

PC reporta saldo blanco tras el sismo en Sayula de Alemán, Ver.

Se dio a conocer por las autoridades de Protección Civil que a partir del momento se activó un operativo de revisión para detectar afectaciones en la infraestructura de municipio antes mencionado ubicado al sur de Veracruz, donde al momento se mantiene un saldo blanco.

Es de mencionar que este municipio es uno de los que más alta incidencia reporta en materia de sismicidad, al igual que algunos otros, todos ellos pertenecientes al sur del estado de Veracruz.

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