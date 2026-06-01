Enorme Socavón Causa Afectación Vial en Fraccionamiento de Veracruz

Un gran socavón se formó en calles del fraccionamiento Río Medio II, lo que ha causado afectaciones considerables en la vialidad de la zona.

Socavón Causa Afectaciones en Calles de Fraccionamiento de la Zona Norte de VeracruzFoto: N+

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Un enorme socavón en Río Medio II, Veracruz, afecta vialidad tras intensas lluvias. Autoridades trabajan para resolver el problema. Conoce más detalles sobre este hecho.

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