Enorme Socavón Causa Afectación Vial en Fraccionamiento de Veracruz

Un tremendo socavón se originó en las últimas horas, al parecer por la fuerte lluvia que se registró en varios puntos de la entidad veracruzana. Este se encuentra en la calle Río Blanco y Río Trinidad, pertenecientes al fraccionamiento Río Medio II, localizado en la zona norte del municipio porteño.

El hoyanco de gran tamaño ocupa más de la mitad de la calle, lo que afecta seriamente la circulación en todo momento, sobre todo por el peligro que el mismo representa al pasar por esa zona que se encuentra detrás de un centro comercial.

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos cuando se presentan fuertes lluvias en la entidad. Tras el reporte a las autoridades, el área afectada ya fue acordonada para evitar riesgos, mientras se está a la espera de que el trabajo hidráulico concluya lo antes posible para reabrir la vialidad.

Hasta el momento no hay reporte de percances registrados en dicha vialidad relacionados con la aparición del socavón en el fraccionamiento Río Medio II de la zona norte de la ciudad, que se registró presuntamente por las fuertes lluvias que se presentaron en la entidad veracruzana.

Deslave provoca caída de una barda en el kilómetro 13 y medio, al norte de la ciudad de Veracruz

Durante las primeras horas de este lunes primero de junio, se reportó la caída de la barda de un estacionamiento de vehículos de carga pesada. Presuntamente, la estructura se desprendió debido a un deslave, afectando a un transformador, así como una mufa.

El terreno que se encuentra ubicado en uno de los accesos al kilómetro 13 y medio, a la altura del fraccionamiento Ponti, también resultó con un socavón en donde cayó uno de los camiones y un contenedor, por lo que se requirió maquinaria para jalarlo.

Tras estos hechos, no existe reporte en el que se informe acerca de personas que resultaran lesionadas. Mientras tanto, elementos de Protección Civil (PC) y Tránsito Municipal realizaron el acordonamiento de la zona.