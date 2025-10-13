El Banco de México (Banxico) ordenó el retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos pertenecientes a la familia F, característicos por la efigie de Benito Juárez.

A través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el banco central informó que, con fundamento en la Constitución y la Ley del Banxico, resolvió retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F.

La familia de billetes F fue pionera en la incorporación de elementos de seguridad, en los colores y en tamaños. En el caso del billete de 20 pesos de Benito Juárez, este llevaba en circulación desde agosto de 2007.

¿Cómo es el billete de 20 pesos de Benito Juárez?

Fabricado en polímero, el billete de 20 pesos de la familia F del Banxico mide 120 x 66 milímetros, y tiene como motivo principal de su anverso la efigie de Benito Juárez (1806 - 1872), quien en 1858 asumió la presidencia de la República y al año siguiente expidió las Leyes de Reforma con apoyo de los liberales radicales.

La efigie de Benito Juárez está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

Al reverso, el elemento principal es una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en el estado de Oaxaca y nominada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

En dicha vista, al lado izquierdo se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba número 7 de la misma zona arqueológica y, en la parte inferior derecha, se encuentra un fragmento del mascarón del dios de la lluvia y del trueno.

¿A partir de cuándo será retirado y qué hago si tengo alguno?

De acuerdo con la circular del Banxico, el retiro del billete de 20 pesos de la familia F comenzó el pasado viernes 10 de octubre de 2025.

A partir de esta fecha, las instituciones de crédito del país tendrán la obligación de abstenerse de poner a disposición del público estos billetes y proceder a depositarlos al Banxico o en sus corresponsales, clasificándolos como "Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados".

No obstante, los billetes de la denominación de 20 pesos conservarán su poder liberatorio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las instituciones de crédito.

