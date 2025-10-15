Dos Gemelas de 3 Años Murieron Ahogadas Dentro de una Alberca en Culiacán
Ambas gemelas fueron perdidas de vista y fueron encontradas en el fondo de la alberca en una hacienda del sector El Barrio en Culiacán, Sinaloa.
Dos gemelas de apenas 3 años de edad identificadas como victoria y valentina fallecieron ahogadas en una alberca durante la noche de este martes en un domicilio ubicado en el sector El Barrio.
Las primeras versiones indican que presuntamente las pequeñas habrían sido perdidas de vista por unos minutos y tras buscarlas fueron encontradas en el fondo de la alberca de una hacienda al parecer propiedad de un familiar en donde se encontraban de visita.
Autoridades investigan el caso
Las menores fueron trasladas a la base de la Cruz Roja en la colonia Centro, en donde lamentablemente fueron declaradas sin vida.
Las autoridades investigadoras ya trabajan en el caso para determinar que ocurrió y deslindas responsabilidades.
