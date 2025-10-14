Grupos Armados Incendian Casas Residenciales en Culiacán, Sinaloa

Durante la madrugada de este martes dos residencias de lujo fueron vandalizadas e incendiadas de manera intencional por grupos armados en el fraccionamiento Portalegre, en donde no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:15 de la madrugada en dos inmuebles ubicados a unos 100 metros de distancia uno del otro, una de las residencias se encuentra sobre la avenida de Los Poetas y calle de Los Dramaturgos, mientras que la otra está en la esquina de la misma avenida con calle de Los Artistas.

De acuerdo con las autoridades, los agresores llegaron a bordo de vehículos de modelo reciente y de manera simultánea, derribaron los portones y puertas principales de ambas propiedades para posteriormente cometer diversos actos de vandalismo y les prendieron fuego, provocando que quedaran totalmente destruidas.

Elementos de seguridad y bomberos sofocan llamas en viviendas de Culiacán

Elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, sin embargo, el fuego ya había consumido por completo el interior de ambas viviendas.

Durante esta mañana, personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y resguardar las zonas afectadas.

