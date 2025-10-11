Atacan a Balazos a Policía en Caseta de Unidad Preventiva en Culiacán

Un agente de la Policía Municipal fue atacado a tiros la mañana de este sábado 11 de octubre en el estacionamiento de la base operativa ubicada en el fraccionamiento Valle Alto, al sur de la capital sinaloense.

El oficial, identificado por sus compañeros como Jesús Alberto “N”, resultó herido por esquirlas de bala luego de que sujetos desconocidos abrieran fuego contra él.

El atentado ocurrió en las inmediaciones de los bulevares Álvaro del Portillo y Jardines del Valle, zona donde se encuentra una caseta de la Unidad Preventiva. En el lugar, autoridades de los tres niveles de gobierno localizaron el vehículo del agente, un automóvil Kia color rojo, con impactos de bala en la carrocería y los cristales, además de otros dos automotores dañados por los proyectiles.

Noticia relacionada: Balaceras en Culiacán, Sinaloa Dejan 3 Muertos y Varios Heridos en Distintos Puntos

Realizan operativo tras ataque a policía en Unidad Preventiva

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, compartió que de acuerdo con datos preliminares, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta Tiguan color blanco realizaron disparos contra la fachada del inmueble. Derivado de las detonaciones, un agente resultó lesionado por esquirlas.

Elementos del Grupo Interinstitucional, junto con equipos de emergencia, acudieron de inmediato al sitio para brindar auxilio y trasladar al uniformado a un hospital. Fuentes oficiales informaron que el policía se encuentra estable y fuera de peligro.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de búsqueda en el sector, con el fin de localizar a los responsables del ataque.

Historias recomendadas:

Información N+ Sinaloa

KRRC