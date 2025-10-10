Suman 122 Mujeres Asesinadas en Sinaloa; 39 Son Categorizados como Feminicidios

Los recientes asesinatos de dos mujeres en Culiacán, uno en la colonia Sanubio, Sector Aeropuerto, y otro en la colonia Las Mañanitas, se suman a la alarmante cifra de 122 mujeres asesinadas en Sinaloa durante 2025, de las cuales 62 casos corresponden a homicidios dolosos y feminicidios. En el caso de los feminicidios, se registraron 39 feminicidios.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, Culiacán es el municipio con el mayor numero de registros de femincidios, con 22 al corte del 30 de septiembre.

Un 83% de los asesinatos de mujeres han sido por arma de fuego

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado, Ana Francis Chiquete Elizalde, informó que el 83 por ciento de las víctimas han muerto por arma de fuego, un dato que refleja el alto grado de letalidad en los crímenes cometidos contra mujeres. En ese sentido, reiteró que se mantienen activas diversas estrategias enfocadas en la prevención de la violencia en todas sus formas.

"El dato que tiene la fiscalía es que el 83% de las muertes de mujeres han sido cometidas con arma de fuego. Desde la Secretaría de Mujeres, trabajamos en la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres"

