Enfrentamiento en Culiacán Deja Policía Estatal Muerto y Dos Guardias Nacionales Heridos

Un agente de la Policía Estatal Preventiva perdió la vida en un violento enfrentamiento registrado la madrugada de este viernes 10 de octubre, donde también resultaron heridos dos integrantes de la Guardia Nacional, en hechos ocurridos sobre la Calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán, Sinaloa.

Violento enfrentamiento en Bachigualato

Un elemento falleció y fue identificado con el nombre de Jesús Enrique “N”, de 23 años, mientras que los miembros de la Guardia Nacional lesionados una pareja de esposos fueron identificados como Juan “N” y Jessica “N”.

El suceso se registró minutos antes de las 4:00 de la madrugada. El policía estatal fue trasladado de emergencia a un hospital privado, donde lamentablemente perdió la vida poco después de su ingreso. En tanto, los dos guardias nacionales fueron atendidos por paramédicos voluntarios y llevados a un nosocomio de la ciudad, sin que hasta el momento se haya informado sobre su estado de salud.

Elementos de la Marina Armada de México arribaron al sitio como primeros respondientes, acordonando el área y cerrando la circulación en ambos sentidos como parte de los protocolos de seguridad. Posteriormente, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Información de Fernanda Salazar

