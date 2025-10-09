Continuará Comunidad de Tepuche en Clases Virtuales por Ola de Violencia en Sinaloa

Pese a los recientes hechos de violencia registrados en Sinaloa, el retorno a las clases presenciales avanza en gran parte del estado, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC). De acuerdo con la dependencia, prácticamente todos los municipios han retomado actividades en las aulas, con excepción de la comunidad de Tepuche, en Culiacán, donde el esquema educativo continuará de manera virtual por decisión de las autoridades.

Titular de SEPyC señaló que permanecerán clases virtuales toda la semana

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que la medida responde a la situación de seguridad en la zona, por lo que las clases en el nivel de telesecundaria permanecerán en modalidad a distancia durante esta semana. También se mantiene la virtualidad en la comunidad de El Potrero de los Ibarra, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, con el objetivo de proteger a estudiantes y docentes.

En Tepuche en telesecundaria me siguen reportando que toda esta semana, vamos a permanecer en virtualidad, así está aprobado por nosotros...

Mencionó la titular, Gloria Félix.

Más de 2 mil alumnos han sido trasladados por la inseguridad

A la par, la funcionaria informó que cerca de 2 mil 800 estudiantes fueron trasladados de un municipio a otro como parte de la movilidad interna, proceso mediante el cual todos ellos ya fueron reubicados en instituciones educativas donde las clases se desarrollan con normalidad.

Entre las regiones que habían enfrentado complicaciones por seguridad, San Ignacio retomó las clases presenciales después de tres días de virtualidad, tras la coordinación con las autoridades educativas para garantizar un regreso seguro.

En el municipio de Badiraguato, específicamente en la comunidad de Tameapa, se registró una suspensión de actividades por un solo día debido a un reporte de enfrentamiento armado; sin embargo, las clases ya fueron reanudadas.

Por su parte, en Villa Juárez, Navolato, las actividades escolares también se realizan de forma presencial, aunque se tiene programada una reunión entre autoridades para revisar el panorama de seguridad y evaluar posibles ajustes.

La mayor parte de las escuelas continúan de manera presencial

De acuerdo con el último reporte emitido por la SEPyC al corte del jueves 9 de octubre, el 86% de las escuelas del estado se encuentran trabajando bajo el esquema presencial.

Félix Niebla reiteró que la dependencia mantendrá la disposición para autorizar clases virtuales en aquellas regiones donde las condiciones de seguridad lo requieran, priorizando en todo momento la integridad del alumnado y del personal educativo.

