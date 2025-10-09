Operación Frontera Norte: Aseguran Pistola Antidron y Artefactos Explosivos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 9 de octubre de 2025, sobre los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” hasta el día de ayer, 8 de octubre. La operación, que se inició el 5 de febrero, busca mermar las estructuras del crimen organizado y reducir la inseguridad en el país.

Desde el comienzo de la operación, el pasado 5 de febrero, se ha registrado la detención de 7,963 personas. En cuanto a aseguramientos materiales, la operación reporta un total de 6,165 armas de fuego y 1,090,370 cartuchos de diversos calibres.

En la lucha contra el narcotráfico, las acciones han permitido el aseguramiento total de 101,722.2 kg de droga. Dentro de esta cifra, se destacan 483.32 kg de fentanilo. Adicionalmente, se han asegurado 29,019 cargadores, 5,135 vehículos y 967 inmuebles.

El Gabinete ha enfatizado que estas acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Detalles de afectaciones al narcotráfico y estructuras criminales

Las autoridades detallaron acciones de alto impacto en varios estados bajo la "Operación Frontera Norte", en los que destaca el aseguramiento de una pistola antidron y15 artefactos explosivos improvisados, en Sinaloa.

Sonora

En General Plutarco Elías Calles, se detuvo a una persona y se logró el aseguramiento de 80 kilos de metanfetamina y un vehícul. En Huatabampo, otra detención resultó en la incautación de 16 kilos de fentanilo y un tractocamión.

Sinaloa

La operación causó una afectación económica a la delincuencia organizada valorada en 10 millones de pesos. Específicamente en Cosalá, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, asegurando 500 litros de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina. También en Badiraguato, Culiacán y San Ignacio, se inhabilitó un campamento clandestino y se aseguraron 15 artefactos explosivos improvisados, prendas tácticas, un arma larga, 12 cargadores, 850 cartuchos y una pistola antidron.

Baja California

Las acciones se concentraron en Tijuana y Ensenada, donde se detuvo a cinco personas y se aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana. En Tijuana, por separado, se detuvo a una persona, se aseguró un kilo de cocaína, una motocicleta y un inmueble.

Nuevo León

En General Bravo, se detuvo a dos personas y se aseguró un tractocamión con autotanque que transportaba 31,000 litros de hidrocarburo.

