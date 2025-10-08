¿Cuándo Es la Marcha Zombie 2025? Fecha Oficial del Evento en CDMX

Se acerca Halloween y Día de Muertos y con ellos la marcha zombie 2025, por lo que es momento de que prepares tu disfraz. Te decimos la fecha oficial del evento que se realizará en la Ciudad de México (CDMX).

La marcha zombie, además de ser un evento familiar y divertido, tendrá un noble causa, la recolección de alimentos, por lo que se invita a los asistentes a llevar un kilo de arroz o frijol, o cualquier alimento no perecedero o enlatado, que será donado al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.

¿Cuándo es la marcha zombie 2025?

La marcha zombie será el próximo 18 de octubre de 2025, al cita es en:

Lugar: Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, con destinos al Zócalo capitalino.

Hora: 16:00 horas

Previo a la marcha, se realizará el icónico baile de Michel Jackson, el cual estará dirigido por Pepe Márquez (Joe Jackson), a las 15:40 horas.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación al evento.

Con información de N+

