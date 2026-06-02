Trabajador es Mordido por Murciélago en Veracruz y lo Vacunan Contra la Rabia

Un trabajador de servicios portuarios tuvo que ser vacunado contra la rabia como medida preventiva tras ser mordido por un murciélago en el puerto de Veracruz.

Trabajador es Vacunado Contra la Rabia tras Ser Mordido por Murciélago en VeracruzFoto: Archivo | N+

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Un trabajador en Veracruz fue vacunado contra la rabia tras ser mordido por un murciélago. La rabia es mortal si no se trata a tiempo. ¿Sabías que ya hubo muertes por rabia en la región? Infórmate más.

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