Trabajador es Mordido por Murciélago en Veracruz y lo Vacunan Contra la Rabia

Durante la tarde de este lunes primero de mayo, médicos epidemiólogos de Veracruz tuvieron el aviso de un trabajador de los servicios portuarios del área de muelle que estuvo en contacto con un murciélago la semana pasada, lo que alertó a las autoridades de salud.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Expertos Indican las Posibles Causas de la Proliferación de Plagas en Veracruz

De acuerdo con las declaraciones de José Manuel Hurtado Capetillo, epidemiólogo e investigador de la Universidad Veracruzana, se tuvo un caso de una persona que traía en su pantalón pegado un murciélago, que afortunadamente el equipo de bomberos se lo retiró.

Sin embargo, cuando el trabajador fue revisado, se percataron de las lesiones que el murciélago le había ocasionado, por lo cual al sujeto atacado se le tuvo que administrar un esquema de vacunación como medida preventiva.

Se han registrado casos de rabia en humanos anteriormente en Veracruz

El especialista mencionó que este tipo de ejemplares son salvajes y que apenas el año pasado se registraron dos casos que terminaron en muertes por rabia en humanos en la entidad veracruzana, por lo que se deben extremar precauciones.

Destacó que también se debe evitar tener contacto con animales que pueden ser portadores de enfermedades como la rabia, tal como es el caso de murciélagos, mapaches, ratas, perros y gatos, entre otros ejemplares más.

José Manuel indica que el virus de la rabia, aunque avanza lentamente en el cuerpo, si la persona es mordida en la cara o en el cuello, tiene un periodo más corto para avanzar más rápido y llegar al cerebro, provocando daños considerables a la salud, incluso la muerte.

El investigador mencionó que, una vez que la enfermedad de la rabia empieza a manifestarse, es muy difícil que la vacuna, aunque se cuente con ella, logre evitar que pueda presentarse el caso de rabia humana. Recomendó que se sigan vacunando mascotas y, en el caso de animales salvajes, evitar acercarse a ellos.