Cuajimalpa y Huixquilucan Con Severas Inundaciones, Granizada y Deslaves

Ambas demarcaciones registraron precipitaciones torrenciales, de acuerdo con autoridades; el agua subió hasta dos metros en algunas zonas, autos quedaron atrapados y un árbol cayó sobre dos vehículos

Huixquilucan

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Granizada y desbordamiento en Cuajimalpa y Huixquilucan: calles inundadas, autos atrapados y árboles caídos. Equipos de emergencia trabajan para controlar la situación. Infórmate aquí.

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