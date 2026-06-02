Cuajimalpa y Huixquilucan Con Severas Inundaciones, Granizada y Deslaves

Cuajimalpa y la zona limítrofe con Huixquilucan resienten los estragos de las fuertes lluvias de este lunes 1 de junio, que dejaron severas inundaciones, acumulación masiva de granizo y deslaves durante la noche.

En la capital del país se reportó una lluvia acumulada de 10.3 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 4 mil albercas olímpicas, pero todo se concentró en la zona poniente, según el balance de las autoridades.

La caída de árboles, postes y los encharcamientos generaron daños en nueve colonias de la alcaldía Cuajimalpa, además de incidentes eléctricos y rescates de personas.

Tan solo las estaciones Yaqui y La Venta, ubicadas en esa demarcación, registraron lluvias torrenciales con más de 70 milímetros acumulados en apenas una hora, lo que provocó anegaciones repentinas y afectaciones viales, aunado al granizo en las calles.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua definió esas precipitaciones como de "alta intensidad". Los daños se prolongaron por varias horas y hasta la madrugada de este martes continuaban las labores de desasolve y limpieza.

Vecinos de Huixquilucan dijeron a N+ que, aunque ya han vivido fuertes lluvias, nunca habían visto afectaciones como las de este lunes.

En la unidad habitacional de calle Hacienda de las Golondrinas, bomberos ingresaron con lanchas al estacionamiento, pues el nivel del agua subió al menos dos metros.

"(Llovió) durísimo, durísimo, la verdad no esperábamos que fuera así", dijo Luis Fernando Romero, vecino de la zona.

"Ya se había de repente medio inundado el lugar, pero nunca a este grado", señaló. "Me dicen los de Protección Civil que (el agua) subió como cuatro, cinco metros", indicó.

Hasta las 22:00 horas apenas se había atendido una cuarta parte de las anegaciones, sin que se hubiera estimado siquiera la magnitud de los daños.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, reiteró que hasta la media noche no se tenía un balance de afectaciones y estaban realizando un censo para determinarlo.

La funcionaria destacó que la lluvia comenzó con mayor intensidad a partir de las 19:00 horas y que el agua cayó en muy poco tiempo con precipitaciones que llegaron a 80.25 milímetros en la estación pluviométrica del Yaqui y 70.25 mm en La Venta, causando afectaciones en viviendas, vialidades y comercios.

"Hace días que no teníamos una alerta púrpura que fue la que justamente nos señaló que Cuajimalpa estaba siendo afectada por este volumen de agua que cayó", dijo a N+.

Advirtió que esta situación podrá repetirse en los próximos días, debido a que este 1 de junio empezó la temporada de lluvias en el país.

"Estamos en plena temporada de lluvias, justamente estas tardes van a tener características similares", dijo.

Calles y casas inundadas

A las 23:55 horas, Bomberos de la Ciudad de México reportaron, como saldo de las lluvias en Cuajimalpa, 13 caídas de árboles, cuatro postes derribados, 13 encharcamientos, tres cortocircuitos, tres rescates de personas y el rescate de un vehículo, con las mayores afectaciones concentradas en nueve colonias.

Las principales anegaciones se reportaron en la calle Juan de Dios esquina Miguel Romero, colonia El Yaqui, así como en José María Castorena y Antonio Ancona, colonia Cuajimalpa.

Además de encharcamientos severos sobre la avenida Arteaga y Salazar, colonia Contadero; avenida Tamaulipas, colonia Lomas de Santa Fe; y calle Trueno, en el pueblo de San Pedro Cuajimalpa.

Al sitio acudieron equipos hidroneumáticos, unidades Hércules, vehículos de bombeo de emergencia y equipo Bobcat.

Mientras que en el cruce de las calles Ébano y Jacaranda, brigadas de las Secretarías de Gestión Integral del Agua y de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizan labores de retiro de granizo acumulado que obstruyó las rejillas pluviales para restablecer el funcionamiento de la red.

Algunas personas ayudaron llenando cubetas con palas para verter el hielo a las coladeras.

Asimismo, bomberos capitalinos reportaron un deslave que provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de largo sobre dos autos. De uno de los vehículos fue rescatada una persona que resultó ilesa.

Desbordamiento y deslaves

En Huixquilucan se desbordó el río La Coyotera, a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, afectando la circulación en las avenidas Hueyetlaco y Hacienda del Ciervo.

En este punto quedaron atrapados tres automóviles. Ninguno con personas dentro.

En San Fernando, se registró la caída de una barda en un predio de la Calle Cove, sin que se presentarán personas lesionadas.

"El agua subió alrededor de 30 centímetros e ingresó a patios, sin que se registrarán pérdidas materiales", apuntó el municipio.

"Se registraron encharcamientos que superaron los 50 centímetros de altura en Santiago Yancuitlalpan, a la altura del verificentro, lo que impidió el acceso a esta localidad desde Jesús del Monte, por cerca de dos horas", añadió.

Mientras que en la comunidad de Jesús del Monte, se presentaron encharcamientos a la altura del fraccionamiento Villa del Lago. Y en el fraccionamiento Los Yaquis, se registró la caída de una barda sobre una camioneta, sin que se reporten personas lesionadas.

En Hacienda Martín Caballero y Hacienda del Rocío se registró la caída de dos árboles, sin afectaciones mayores.

El gobierno de Huixquilucan no había determinado cuántas personas o casas resultaron afectadas.

ASJ