Advierten por Brote de Virus Muy Contagioso que Causa Vómito; Esto Debes Saber del Norovirus

En Estados Unidos se registra un aumento en los casos de un virus en extremo contagioso que se distingue por provocar vómitos; esto debes saber sobre el norovirus

Ilustración de un norovirusAumentan casos de norovirus en Estados Unidos. Foto: AFP

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Preocupación en EE.UU. por el norovirus: un virus que se propaga rápidamente en alimentos y cruceros. Infórmate sobre sus síntomas y prevención.

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