Advierten por Brote de Virus Muy Contagioso que Causa Vómito; Esto Debes Saber del Norovirus

Estados Unidos ha reportado un incremento en los casos de norovirus, un virus en extremo contagioso que provoca vómito repentino. En el último año se han reportado 1194 brotes de este virus. Esto debes saber al respecto.

Reportan aumento de norovirus en Estados Unidos

Hospitales de la Unión Americana han visto un incremento en los casos sospechosos de norovirus. NBC News consultó al servicio WastewaterSCAN, dedicado a vigilar la prevalencia de enfermedades infecciosas en aguas residuales.

Al respecto, Amanda Bidwell, gerente del programa científico, declaró a la emisora que en este momento hay una tasa alta de norovirus en Estados Unidos.

“A nivel nacional, el norovirus todavía está en la categoría alta debido a las altas concentraciones en los últimos 21 días”.

Como muchas agencias alrededor del mundo, WastewaterSCAN analiza las aguas residuales de las ciudades para monitorear la presencia de patógenos. Al respecto, en su página de Internet explican:

“Monitoreamos las enfermedades infecciosas a través de los sistemas municipales de aguas residuales para fundamentar las respuestas de salud pública a nivel local, regional y nacional”.

Y lo que ha hallado esta iniciativa es que, en este momento, hay una gran presencia de norovirus en las aguas residuales de Estados Unidos.

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¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

Durante abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) reportó varias alertas sanitarias por la presencia de norovirus en alimentos provenientes del mar, especialmente en los estados ubicados frente al Pacífico.

Por su parte, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron 1194 brotes de norovirus entre agosto del 2025 y el 7 de mayo del 2026, según datos del programa NoroSTAT:

“Entre el 1 de agosto de 2025 y el 7 de mayo de 2026, se reportaron 1194 brotes de norovirus por parte de los estados participantes en NoroSTAT. Durante el mismo período del año anterior, se reportaron 2534 brotes de norovirus por parte de estos estados”.

El norovirus es altamente contagioso. La transmisión se da por contacto con alimentos contaminados, así como por el contacto con fluidos de personas contagiadas, muy comúnmente sus heces. Los brotes de norovirus son especialmente comunes en restaurantes y cruceros, donde una sola persona puede causar múltiples contagios.

Los síntomas más comunes del norovirus son:

Vómito repentino

Diarrea acuosa

Náuseas

Dolor estomacal

Este virus puede ser peligroso, especialmente en pacientes de grupos vulnerables, por lo que se recomienda consultar al médico si se presentan síntomas. Los CDC señalan que cada año se registran, en promedio, 2 mil 500 brotes de norovirus en Estados Unidos.