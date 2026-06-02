Lluvia Hoy CDMX: Activan Alerta Púrpura por Tormenta, Casas y Autos Bajo Bloques de Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la noche de este lunes 1 de junio de 2026 la Alerta Púrpura —la máxima en el semáforo de alertamiento— por lluvias fuertes en algunas demarcaciones.
A la par se mantenían activas las alertas Naranja y Roja por intensificación de lluvias fuertes. Se espera la caída de lluvia de hasta más de 70 milímetros esta noche, la cual podría provocar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua.
Activan Alerta Púrpura en esta alcaldía
Por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo esta noche, se activó la Alerta Púrpura en la alcaldía:
También la avenida Arteaga y Salazar, esquina Prolongación Juárez, en la colonia Contadero.
La granizada que cayó esta noche afectó a los habitantes de Cuajimalpa, a donde llegó el Cuerpo de Bomberos para quitar el hielo que obstruye el paso.
¿En dónde hay Alerta Roja hoy?
En tanto, se mantenía activa la Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes para la noche en las demarcaciones:
Álvaro Obregón
Magdalena Contreras
De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, se espera que en estas demarcaciones caiga lluvia de entre 50 y 70 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.
Lista de alcaldías con Alerta Naranja hoy
Con corte a las 20:15 horas, la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes se mantenía activa en las demarcaciones:
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlalpan
Xochimilco
Se espera que en estas alcaldías caiga lluvia de entre 30 y 49 milímetros, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes de agua sobre calles y avenidas.