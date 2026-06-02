Lluvia Hoy CDMX: Activan Alerta Púrpura por Tormenta, Casas y Autos Bajo Bloques de Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la noche de este lunes 1 de junio de 2026 la Alerta Púrpura —la máxima en el semáforo de alertamiento— por lluvias fuertes en algunas demarcaciones.

A la par se mantenían activas las alertas Naranja y Roja por intensificación de lluvias fuertes. Se espera la caída de lluvia de hasta más de 70 milímetros esta noche, la cual podría provocar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua.

Activan Alerta Púrpura en esta alcaldía

Por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo esta noche, se activó la Alerta Púrpura en la alcaldía:

Cuajimalpa

La principal afectación se registra en Avenida Tamaulipas, Santa Fe

N+

También la avenida Arteaga y Salazar, esquina Prolongación Juárez, en la colonia Contadero.

En avenida Arteaga y Salazar, esquina Prolongación Juárez, en la colonia Contadero, @cuajimalpa_gob, se presentó un encharcamiento donde quedaron varados dos vehículos particulares. Personal Táctico Operativo de la @SGIRPC_CDMX y de emergencias brindaron apoyo para retirar a los… pic.twitter.com/VQaXLfV5ks — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

La granizada que cayó esta noche afectó a los habitantes de Cuajimalpa, a donde llegó el Cuerpo de Bomberos para quitar el hielo que obstruye el paso.

N+

¿En dónde hay Alerta Roja hoy?

En tanto, se mantenía activa la Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes para la noche en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

⚠️ Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO y @ALaMagdalenaC.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hUeSKFLUAx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, se espera que en estas demarcaciones caiga lluvia de entre 50 y 70 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.

Lista de alcaldías con Alerta Naranja hoy

Con corte a las 20:15 horas, la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes se mantenía activa en las demarcaciones:

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se espera que en estas alcaldías caiga lluvia de entre 30 y 49 milímetros, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes de agua sobre calles y avenidas.