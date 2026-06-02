Lluvia Hoy CDMX: Activan Alerta Púrpura por Tormenta, Casas y Autos Bajo Bloques de Granizo

En la calle Hermandad de la colonia Ébano, alcaldía Cuajimalpa, se reportó el encharcamiento en la puerta de acceso de la Escuela Secundaria Técnica No. 48

Se activa Alerta Púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Foto: N+Se activa Alerta Púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Foto: N+

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¡Alerta Púrpura en CDMX! Se esperan lluvias de más de 70 mm y granizo en Cuajimalpa. Inundaciones y corrientes fuertes podrían afectar avenidas. Infórmate y toma precauciones.

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