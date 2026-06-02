¿Habrá Marcha de Maestros de la CNTE Hoy 2 de Junio de 2026 en CDMX?

Los maestros de la CNTE iniciaron su huelga nacional y amagan con nuevas movilizaciones en CDMX; estos son los detalles

Maestros CNTE Marcha CDMX 2026Foto: N+

Destacado

Tensión en CDMX: la CNTE extiende su huelga y busca llegar al Zócalo. Las autoridades llaman al diálogo. Descubre cómo afectarán las marchas del 2 de junio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+