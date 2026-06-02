¿Habrá Marcha de Maestros de la CNTE Hoy 2 de Junio de 2026 en CDMX?

Los maestros de la CNTE siguen con los bloqueos y marchas en la CDMX debido a que exigen a las autoridades que atiendan sus demandas. ¿Habrá nuevas movilizaciones este martes 2 de junio de 2026? Toma nota.

Este lunes en el octavo día de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los profesores extendieron su campamento ubicado en las inmediaciones del Centro Histórico.

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También salieron a marchar por las principales vialidades de la ciudad. Su ruta inició en el Ángel de la Independencia y caminaron rumbo al Zócalo. Sin embargo, durante las movilizaciones, hombres encapuchados rompieron vidrios del edificio del Bienestar ubicado en Paseo de la Reforma.

Más tarde se reportó el daño a una grúa de la Policía en avenida 20 de Noviembre, al igual que el intento de apoderarse de un camión de basura.

Los integrantes de la CNTE no pudieron llegar al Zócalo por la instalación de vallas metálicas justo en la avenida 20 de Noviembre. En este punto, momentos antes de las 14:00 horas, se encontraron con policías, lo cuales hicieron uso del polvo de extintores.

Los maestros colocaron un nuevo campamento en espera de la respuesta de las autoridades a su pliego petitorio que se compone de 79 puntos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Golpea Grúa de la SSC en su Avance en el Centro Histórico de la CDMX

¿Habrá marcha de la CNTE este martes 2 de junio de 2026?

La CNTE ha informado que sus movilizaciones no se detendrán hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. Asimismo, señalaron que su objetivo es llegar al Zócalo de CDMX.

En tanto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP), hicieron un llamado a los inconformes a ejercer su derecho a la movilización de manera pacífica y acudir a la mesa de trabajo en la Segob para atender sus demandas.

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública rechazan la participación de provocadores –que no son maestros– en una movilización legítima del magisterio”, puntualizan.

Además, pidieron privilegiar el respeto a la movilidad de la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios públicos.

Debido a que hasta el momento la CNTE y las autoridades no han llegado a un acuerdo formal, las marchas y bloqueos continuarán en la CDMX. Toma tus precauciones.

EPP