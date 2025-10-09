Cae Hombre Ligado a Extorsiones a Limoneros de Michoacán; Portaba Droga, Arma y Equipo Táctico

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a un hombre vinculado con extorsiones al sector limonero en la entidad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este 9 de octubre de 2025.

Jhon Mario “N”, alias Llanero, además fue identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes del grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos artesanales, agregó.

Detención en Buenavista, Michoacán

En un comunicado posterior, el Gabinete de Seguridad detalló que la detención ocurrió en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) michoacana.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones”, indicaron las instancias.

Ante ello, implementaron un operativo interinstitucional que derivó en la captura de Jhon Mario “N.

Aseguramiento de droga y arma

Durante su detención, al sujeto le fue asegurada un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

Junto con lo asegurado, Llanero fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la extorsión y trabajar conjuntamente para propiciar seguridad al sector productivo del país”, añadió el comunicado oficial.

