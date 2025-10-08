¿Cuándo Es la Próxima Lluvia de Estrellas en 2025? Fecha Exacta para Observarla en México
Si te consideras amante de los eventos astronómicos, conoce qué depara el cielo nocturno de octubre
El cielo nocturno de octubre de 2025 no deja de sorprender a los amantes de los eventos astronómicos. Ha sido escenario de la primera Superluna del año y de los meteoros dracónidas, pero ¿cuándo será la próxima lluvia de estrellas y cuáles serán?
Para deleite de quienes disfrutan del cosmos, en N+ publicamos ¿Superluna de Octubre 2025 Será Visible en México? Fecha, Hora y Por Qué Ocurre, y ya adelantamos ¿Luego de la Superluna de Octubre 2025 Cuándo Es la Siguiente en México?
Vale la pena no apartar la vista del cielo y colocarse en un lugar donde no domine la contaminación lumínica y se pueda disfrutar de la agenda de eventos astronómicos de octubre.
¿Cuándo es la próxima lluvia de estrellas en 2025 y cuáles serán?
La lluvia de estrellas Oriónidas será el siguiente evento astronómico y podrá verse entre el 2 de octubre y 7 de noviembre. Aunque de acuerdo con la UNAM su pico de actividad será entre el 21 y 22 de octubre.
El nombre de Oriónidas proviene de la Constelación de Orión. Durante su mayor actividad se pueden producir entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque la Máxima Casa de Estudios asegura que en años excepcionales puede ser mayor.
La velocidad a la que viajan los meteoros es de 66 kilómetros por hora, por lo que suele ser de las lluvias de estrellas más rápidas. Si bien pueden aparecer en todo el cielo, su punto radiante se encuentra en la Consolación de Orión, al norte de la brillante Estrella Betelgeuse, indica el sitio especializado Star Walk.
¿La Lluvia de Estrellas Oriónidas se verá en México?
Star Walk indica que las Estrellas Oriónidas serán visibles en el hemisferio norte y sur.
El pico de actividad de la lluvia de meteoros es a la medianoche y al amanecer del 21 de octubre.
Consejos para ver la Lluvia de Estrellas Oriónidas
- Busca un lugar oscuro, con poca o nula contaminación lumínica
- Acostúmbrate a la oscuridad, para que te sea más fácil ubicar las estelas luminosas que dejan los meteoros
- Busca los meteoros en todo el cielo
- No utilices aditamentos especiales, son visibles a simple vista
¿Cuáles son los próximos eventos astronómicos de Octubre 2025?
De acuerdo con el Universum de la UNAM, los eventos astronómicos de Octubre 2025, son los siguientes:
- 10 de Octubre: Lluvia de Meteoros Táuridas del Sur
- 13 de Octubre: Conjunción de la Luna y Júpiter
- 17 de Octubre: La Galaxia de Andrómeda estará bien ubicada para su observación hacia el Noroeste
- 21 de Octubre: Lluvia de Meteoros Oriónidas
- 23 de Octubre: Conjunción de la Luna y Mercurio
- 25 de Octubre: Aproximación de la Luna y Antares
