Dos Frentes Fríos se Acercan a México ¿Qué Días Bajará la Temperatura?

Este jueves, 9 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por dos frentes fríos que se acercan a México. Te decimos qué días bajará la temperatura en el país.

Adicionalmente, habrá lluvias por la tormenta tropical Priscilla, que se desplaza lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur, ocasionará vientos intensos en el estado; así como intervalos de chubascos y vientos fuertes en Sinaloa y Nayarit. Además, se prevé oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

¿Qué días bajará la temperatura?

El SMN informó que dos frentes fríos se acercan al país, por lo que bajarán las temperaturas en las próximas horas, así que ten lista tu chamarra.

Para este jueves, 9 de octubre de 2025, un frente frío se acerca al norte del país, por lo que bajarán las temperaturas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Para el sábado, 11 de octubre de 2025, otro frente frío ingresará al territorio mexicano, afectando a la península de Baja California.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Guanajuato y Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

