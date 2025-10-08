Continúa Alto Oleaje en Playas de Sinaloa Afectando Viviendas ¿Cuántos Días Durará?

Un violento mar de fondo volvió a impactar la franja costera de Sinaloa, especialmente en la zona de Altata, provocando el ascenso repentino del agua que alcanzó e incluso arrasó con viviendas ubicadas en primera línea de playa. El fenómeno, registrado esta semana, se mantendrá durante los próximos tres días, de acuerdo con reportes locales y grabaciones difundidas en redes sociales que muestran la fuerza del oleaje en la región.

De acuerdo con Marco Antonio Juárez Salgueiro, director de Protección Civil de Navolato, la causa principal está relacionada con la tormenta Priscilla y las intensas corrientes que genera en el litoral. El funcionario hizo un llamado a los habitantes ribereños a retirarse de las zonas de riesgo y esperar a que las condiciones del mar mejoren, además de recomendar una evaluación estructural de las viviendas afectadas para determinar su estabilidad.

El fenómeno fue confirmado por el capitán de puerto, quien advirtió que el mal tiempo marítimo continuará los próximos días. Las autoridades locales mantienen comunicación constante con las comunidades costeras y reiteran la importancia de atender las medidas de precaución, especialmente ante el riesgo de nuevos ascensos del nivel del mar.

¿Evacuaron a los habitantes de Altata por el alto oleaje?

A pesar del impacto del oleaje, Juárez Salgueiro aclaró que en Nuevo Altata no se realizó ninguna evacuación. Las viviendas afectadas son, en su mayoría, casas de descanso, por lo que la presencia de residentes permanentes es mínima. El personal local ha recibido instrucciones preventivas para evitar daños mayores y monitorear las condiciones durante el temporal.

Las autoridades municipales informaron que, para prevenir la proliferación de mosquitos y posibles enfermedades, se coordinaron con Obras Públicas el envío de maquinaria que permitirá abrir canaletas y drenar el agua estancada. Estas labores están programadas para iniciar el día jueves 9 de octubre, dependiendo de las condiciones del terreno.

Advertencia de no ingresar al mar se mantiene en Mazatlán

Mientras tanto, en Mazatlán, el director de Protección Civil municipal, Óscar Roberto Osuna, señaló que las vialidades afectadas por el oleaje ya fueron reabiertas. No obstante, se mantiene la advertencia de no ingresar al mar, debido a los daños registrados en el malecón y las corrientes peligrosas en varias zonas costeras.

El funcionario agregó que algunas playas continúan cerradas parcialmente, y los recorridos de supervisión siguen activos para garantizar la seguridad de la población. La zona acuática permanece bajo vigilancia constante ante la posibilidad de que el fenómeno se intensifique.

