Se Registra Sismo de Magnitud 2.1 en San Diego, California

El sismo se registró a las 12:28 a.m. este 8 de octubre con epicentro en San Ysidro, California

Un sismo de magnitud 2.1 se registró la madrugada de este 8 de octubre de 2025, con epicentro a unos 12 kilómetros al norte de Tijuana, en las inmediaciones de San Ysidro, California, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió alrededor de las 12:28 a.m. Hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones en ambos lados de la frontera, aunque el ligero temblor fue percibido por algunos residentes de la zona de Otay Mesa, San Ysidro y el este de Tijuana.

Registran varios sismos menores en cuatro días

Entre el 5 y el 8 de octubre de 2025, se han registrado varios sismos menores a lo largo de la franja fronteriza entre California y Baja California, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

  • El más reciente ocurrió durante la madrugada de este 8 de octubre, con magnitud 2.1 y epicentro en San Ysidro, California

De acuerdo con los datos del USGS, en los últimos días también se han reportado sismos de entre 2.0 y 3.9 grados en distintas zonas del suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, incluyendo Ensenada, Victorville y Bakersfield, todos de baja magnitud.

