Mantienen Cierre de Playas en Mazatlán por Paso de Huracán "Priscilla" en Sinaloa

El huracán “Priscilla” degradado a categoria 1, dejó este martes precipitaciones en 14 municipios del estado de Sinaloa, uno de ellos fue el puerto de Mazatlán, en donde las autoridades refieren no se registraron mayores afectaciones.

Sin embargo, como una medida preventiva se ordenó el cierre de las playas debido al pronóstico de oleaje elevado de entre 2.0 a 3.0 metros de altura, medida que se mantiene para este jueves, buscando con ello evitar incidientes, refirió el director de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Además, se confirmó que las afectaciones en el puerto fueron mínimas y no se presentaron situaciones de emergencia graves que atender, aunque los elementos de Protección Civil se mantienen atentos con presencia y vigilancia principalmente en la zona de playa.

“Básicamente fueron mínimas, las precipitaciones, lo que se está presentando, es bastante marejada, lo que está dejando el huracán y notamos algunos daños en palapas. Ninguna situación de relevancia nos está dejando en el Pacífico el huracán Priscilla".

Continuará el cierre de playas en Mazatlán

De la misma manera el director de Protección Civil señaló que se mantendrá el cierre de playas en Mazatlán por el pronóstico de lluvias.

"El día de ayer se cerraron y el día de hoy continúan cerradas por la marejada para que la gente evite estar en la playa, están cerradas las playas; sigue el pronóstico generalizado para el tema de lluvias básicamente”.

N+

Historias recomendadas:

JGMR