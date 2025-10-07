Desaparecen Tres Jóvenes el Mismo Día en Mazatlán, Sinaloa; Activan Alerta Amber y Ámbar

En diferentes zonas del municipio de Mazatlán, el pasado 5 de octubre, se reportó la desaparición de tres jóvenes, entre ellos una mujer, por lo que la Fiscalía General del Estado activó Alerta Amber y Protocolo Ámbar para su localización.

Se trata de los jóvenes Eddwin Rodrigo Barraza Audeves, de 17 de años; e Isaac Alejandro Ortega Audeves de 15 años, ambos vistos por última vez en el fraccionamiento La Campiña cuando salieron de su domicilio.

Edwin, mide 1.75 metros, es de cabello negro, complexión delgada y requiere atención especializada por ser portador del síndrome de Guilles de Tourette; Por su parte, Isaac, es de complexión mediana, tez clara, mide 1.75 metros, de cabello corto y lacio.

El mismo día se reportó la desaparición de Dania Berenice Gaytán Guerrero, de 21 años, en el fraccionamiento Santa Fe, donde de acuerdo a sus familiares, la joven al momento de su desaparición vestía falda negra, playera blanca y sandalias negras. Mide 1.70 mts, es de cabello largo y ondulado de color castaño claro y complexión robusta.

Es importante destacar, que familiares de Dania, dieron a conocer que como señas particulares de la joven, presenta un tatuaje de una flor con las iniciales “JCSC” en el glúteo izquierdo.

Para la localización de los jóvenes, las autoridades, además de activar los protocolos de búsqueda, ponen a disposición de la ciudadanía los teléfonos 800 890 9092 y 667715 5588 para recibir reportes de manera anónima.

