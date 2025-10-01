Inicio Bajio Una Persona Fue Asesinada Cuando Estada Dentro de Un Autolavado en Apaseo El Alto, Guanajuato

Una Persona Fue Asesinada Cuando Estada Dentro de Un Autolavado en Apaseo El Alto, Guanajuato

|

N+

-

Un hombre que estaba dentro de un autolavado sufrió de un ataque armado por parte de sujetos que le dispararon sin mediar palabra en Apaseo El Alto, Guanajuato.

Detienen en Jalisco a El Viejón, Generador de Violencia en Guanajuato

Detienen en Jalisco a El Viejón, Generador de Violencia en Guanajuato

01:01

A continuación en 5 segundos

Hasta el momento no se ha identificado la víctima.

Dentro de un autolavado, una persona fue asesinada a balazos por hombres armados que llegaron en un vehículo a la colonia Santa Elena en Apaseo El Alto, testigos reportaron los hechos.

REPRODUCIENDO

Muere Una Persona por Impactos de Arma de Fuego en Apaseo El Alto

Inseguridad en Bajío

Muere Una Persona por Impactos de Arma de Fuego en Apaseo El Alto

Detienen en Jalisco a El Viejón, Generador de Violencia en Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Detienen en Jalisco a El Viejón, Generador de Violencia en Guanajuato

Balean Casa del Ex Alcalde y Dejan un Explosivo en una Gasera en Pueblo Nuevo, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Balean Casa del Ex Alcalde y Dejan un Explosivo en una Gasera en Pueblo Nuevo, Guanajuato

Encuentran Cuerpo Sin Vida en el Fraccionamiento Arancia en León, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Encuentran Cuerpo Sin Vida en el Fraccionamiento Arancia en León, Guanajuato

COMPARTE:

Fue cerca de las 5:00 de la tarde cuando en la colonia Santa Elena la detonación de varios disparos dentro de un autolavado llamaron la atención de los habitantes de la zona. 

El ataque armado por parte de dos hombres que viajaban en una motocicleta dejó a un hombre con heridas de bala. Personal del auto lavado llamaron al Sistema de Emergencias 911 para denunciar los hechos y esperar el apoyo de las autoridades. 

Integrantes de diversas corporaciones de seguridad y rescate llegaron a la calle Josefa Ortiz de Domínguez esquina con Pedro Moreno de Apaseo El Alto para atender a la víctima

Te podría interesar: Muere en Ataque Armado Un Hombre al Interior de Una Carnicería en Apaseo El Grande

Policías resguardaron el área alrededor del autolavado

Policías se encargaron de acordonar la zona para evitar la contaminación de evidencias y para que paramédicos brindaran atención médica al lesionado. 

Sin embargo, tras una revisión, elementos de emergencias confirmaron que el hombre ya no contada con vida aparentemente a causa de los impactos de bala

Integrantes del Semefo fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo para llevarlo a que le practiquen la necropsia de ley. 

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPV

 

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Asesinan a una persona en el interior de un autolavado en apaseo el alto guanajuato