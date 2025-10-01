Una Persona Fue Asesinada Cuando Estada Dentro de Un Autolavado en Apaseo El Alto, Guanajuato
Un hombre que estaba dentro de un autolavado sufrió de un ataque armado por parte de sujetos que le dispararon sin mediar palabra en Apaseo El Alto, Guanajuato.
Dentro de un autolavado, una persona fue asesinada a balazos por hombres armados que llegaron en un vehículo a la colonia Santa Elena en Apaseo El Alto, testigos reportaron los hechos.
Fue cerca de las 5:00 de la tarde cuando en la colonia Santa Elena la detonación de varios disparos dentro de un autolavado llamaron la atención de los habitantes de la zona.
El ataque armado por parte de dos hombres que viajaban en una motocicleta dejó a un hombre con heridas de bala. Personal del auto lavado llamaron al Sistema de Emergencias 911 para denunciar los hechos y esperar el apoyo de las autoridades.
Integrantes de diversas corporaciones de seguridad y rescate llegaron a la calle Josefa Ortiz de Domínguez esquina con Pedro Moreno de Apaseo El Alto para atender a la víctima.
Policías resguardaron el área alrededor del autolavado
Policías se encargaron de acordonar la zona para evitar la contaminación de evidencias y para que paramédicos brindaran atención médica al lesionado.
Sin embargo, tras una revisión, elementos de emergencias confirmaron que el hombre ya no contada con vida aparentemente a causa de los impactos de bala.
Integrantes del Semefo fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo para llevarlo a que le practiquen la necropsia de ley.
