Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 8 de Octubre de 2025: Lluvias Fuertes en BCS, Sinaloa y Nayarit

Para este miércoles 8 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el huracán Priscilla se desplazará al oeste de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes en Baja California Sur, chubascos en Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el océano Pacífico se localizará al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tabasco.

Seguirá el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noreste, oriente, occidente, sur, centro y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Querétaro (norte), Hidalgo (noreste y este), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro).

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias y chubascos, así como rachas fuertes de viento en el norte del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Oaxaca (norte, este y costa), Chiapas (norte, este y costa) y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora.

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua (oeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco en la región; así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

