Dejan 16 Muertos Enfrentamientos de Agentes y Delincuentes en 4 Estados del País.

Una jornada violenta se vivió durante las últimas horas en al menos cuatro estados del país, donde se registraron enfrentamientos de grupos delincuenciales contra agentes de seguridad, lo que dejó un saldo de 16 personas muertas, entre policías y agresores.

Los ataques fueron en zonas de Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, según informes oficiales. Las confrontaciones armadas fueron en labores de patrullaje y de combate a grupos del narcotráfico, de acuerdo con fuentes estatales.

El saldo de los cuatro eventos fue de cuatro policías muertos y 12 agresores abatidos, así como ocho lesionados.

Emboscada en las montañas de Moris

Por la mañana de este martes 7 de octubre, alrededor de las 6:30 horas, policías de Chihuahua fueron emboscados cuando se dirigían a relevar a sus compañeros en el municipio de Moris, localizado en las montañas de la sierra madre occidental, en límites con Sonora.

Ahí, dos agentes murieron luego de que la unidad en que iban cayó a un barranco, cuando los delincuentes dispararon en varias ocasiones. Mientras que una mujer policía fue hallada con impactos de arma de fuego.

Además, se reportaron cuatro agentes lesionados, aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas. Los lesionados fueron trasladados vía aérea para su atención médica.

Un fuerte operativo fue desplegado en la zona para dar con los responsables. Fuentes estatales indicaron a N+ que los atacantes pertenecen a la célula de "La Línea", grupo armado que derivó del Cártel de Juárez.

Balacera en la Carretera Tampico-Mante

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que en el ataque armado registrado en la carretera Tampico - Mante, a la altura de Estación Manuel, perdieron la vida 5 personas y otras 3 resultaron lesionadas.

A través de un comunicado, la Defensa dio a conocer lo siguiente:

Personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas

En la entidad operan facciones del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del lunes 6 de cotubre, según el informe de la Defensa.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Carlos Canseco de Tampico y fuentes internas del nosocomio informaron a este medio que llegó un hombre sin signos vitales de 21 años de edad; mientras que una mujer de 34 años de edad y otro joven de 21 años de edad se encuentran estables, fuera de peligro.

Matan a policía en centro comercial de Culiacán; abaten a 5

Mientras que en Culiacán, donde "Los Mayitos" y "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa libran una batalla territorial desde hace más de un año, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa fueron atacados por civiles armados en el estacionamiento de un centro comercial del sector de Stanza Cantabria, al norte de la ciudad.

Los agentes realizaban labores preventivas y al verse en peligro repelieron la agresión. Un elemento murió y enseguida se activó la búsqueda de los responsables. Las acciones fueron alrededor de las 18:00 horas.

Más tarde, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno Federal, informó que 5 delincuentes fueron abatidos, pues presuntamente fueron quienes atacaron a los elementos estatales.

Tras labores de inteligencia, las autoridades ubicaron a los agresores, quienes se refugiaron en un domicilio del fraccionamiento Urbivilla del Cedro. En ese punto se abatió a cinco atacantes.

Al llegar al lugar, las autoridades que conforman el Grupo Interinstitucional fueron agredidas, repeliendo la agresión y logrando reducir a cinco presuntos delincuentes.

Un elemento de las fuerzas del orden resultó herido y se encuentra fuera de peligro, idicó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

"En el sitio se localizó el vehículo que participó en el ataque y se aseguró armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas", añadió.

Se dio vista del hecho a la autoridad ministerial para que realice las investigaciones correspondientes.

Ataque del CJNG en "La Ruana"

Mientras que en Michoacán, autoridades de la Guardia Civil y soldados repelieron una agresión armada en la localidad limonera de Felipe Carrillo Puerto "La Ruana", en el municipio de Buenavista.

"Agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron armas de fuego; en el hecho, 2 civiles armados fueron abatidos", se indicó en un breve comunicado.

"No se presentan elementos lesionados y se mantiene el operativo para preservar el orden público en el municipio", se añadió.

Fuentes estatales confirmaron a N+ que los atacantes pertenecen a una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, que mantiene una estrategia de expansión por la zona de Tierra Caliente, donde nació su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

