Enfrentamiento en Neza, Edomex, Provoca Muerte de una Mujer que se Asomó y una Bala la Alcanzó

La noche de este martes 7 de octubre 2025, en la colonia México segunda sección, en Nezahualcóyotl, Estado de México, se registró una riña entre particulares que provocó la muerte de una mujer que solo se asomó para ver lo que ocurría.

¿Qué ocurrió durante la balacera en Neza?

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados llegaron a la casa de un hombre, quien también estaba armado. En ese momento empezaron a dispararse los involucrados, y una de las balas alcanzó a una mujer.

Reportes indican que la mamá del hombre al que fueron a buscar a su casa se asomó para ver lo que sucedía y una bala la alcanzó, en ese momento se desplomó. Al lugar llegó la Fiscalía del Estado de México y peritos.

En el lugar se localizaron al menos 20 casquillos. En tanto, los involucrados huyeron, quienes también presentan heridas de bala.

