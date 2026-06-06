Texas Emite Declaratoria de Desastre Tras Confirmar Caso de Gusano Barrenador en Ganado

Texas emitió una declaratoria de desastre para los condados de Zavala y Uvalde después de confirmar un caso de gusano barrenador en el ganado

Ganado en TexasEmiten declaratoria de desastre en Texas por gusano barrenador. Foto: Reuters

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