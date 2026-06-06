Texas Emite Declaratoria de Desastre Tras Confirmar Caso de Gusano Barrenador en Ganado

El gobierno de Texas emitió una declaratoria de desastre para los condados de Zavala y Uvalde, ubicados al sur del estado, tras confirmar un caso de gusano barrenador. El gobernador Greg Abbott señaló que esta medida permitirá usar todos los recursos necesarios para erradicar a la mosca Cochliomyia hominivorax.

La plaga de gusano barrenador volvió a México en 2024, de donde fue erradicada en 1990.

El gusano barrenador dejó de observarse de forma endémica en Estados Unidos en 1982.

Texas anticipa la construcción de una nueva planta de moscas estériles en Edinburg, cerca de la frontera con Tamaulipas.

Declaran emergencia en Texas por gusano barrenador

Greg Abbott emitió una declaratoria de desastre que abarca a los condados de Zavala y Uvalde, ubicados a menos de 70 kilómetros de la frontera con México. Al respecto, el republicano declaró:

“Emito una declaración de desastre estatal actualizada para dejar dos cosas muy claras. Primero, autorizo el uso de todos los recursos disponibles del gobierno estatal [...]. Segundo, pongo a disposición a todo el personal estatal para acelerar el traslado de moscas estériles a Texas [...]”.

El gobernador añadió que esta medida permitirá acelerar la construcción de una nueva planta de producción de gusanos barrenadores estériles en Edinburg, cerca de la frontera con Reynosa. Abbott añadió:

“Ya hemos erradicado esta plaga antes y lo haremos de nuevo”.

El gusano barrenador es, en realidad, la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Esta especie deposita sus huevos en heridas abiertas en animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan de los tejidos del huésped, sea ganado, fauna silvestre, mascotas o, incluso, humanos.

¿Cómo combatirán al gusano barrenador en Texas?

El decreto del gobernador Greg Abbott agilizará la atención de la plaga con la técnica de moscas estériles. En este método se colocan fábricas donde se reproducen los huevos de la mosca Cochliomyia hominivorax de forma industrial.

Antes de liberarlos, estos los huevos irradiados con rayos gamma, por lo general usando cobalto radiactivo, para que las moscas se vuelvan estériles. Esta técnica ya ha sido empleada con éxito para erradicar el gusano barrenador de Norteamérica en el siglo XX.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que participó en el proyecto, Estados Unidos no detecta casos endémicos de gusano barrenador desde 1982. En el caso de México, la plaga fue erradicada con este método en 1990.

¿Qué medidas tomará México contra el gusano barrenador?

Cabe señalar que México ha anunciado que abrirá a finales de junio una planta semejante para liberar moscas estériles de la especie Cochliomyia hominivorax. Según dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la planta se ubicará en Metapa, Chiapas.

La plaga de gusano barrenador regresó a México en noviembre del 2024. Desde entonces, según datos gubernamentales, se ha registrado más de 20 mil casos de esta plaga en cabezas de ganado del país.