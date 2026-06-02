Detectan Casos de Gusano Barrenador en Humanos en 3 Nuevos Estados de México

La Secretaría de Salud (SSA) informó sobre la detección de gusano barrenador en humanos en tres nuevos estados de México. Durante la última semana, en toda la República se registraron 19 nuevos casos en humanos de miasis por gusano barrenador.

La miasis es una infección parasitaria, en este caso producida por larvas de moscas de la especie Cochliomyia hominivorax.

El gusano barrenador fue originalmente erradicado de México en 1990 y nuevamente detectado en 2024.

Gusano barrenador en humanos suma 254 casos en México

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica dio a conocer en su más reciente informe que se detectaron casos de gusano barrenador en tres nuevas entidades de la República mexicana. Los tres estados que ahora registraron miasis causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax son:

Guanajuato

Nuevo León

Colima

En Guanajuato se detectaron dos casos de esta infección parasitaria, mientras que en Colima se reportó una persona con miasis por gusano barrenador. En Nuevo León se confirmó que una persona se contagió de este mismo padecimiento.

En total, México acumuló 19 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en comparación con la semana anterior. Actualmente, se registran 254 casos de esta infección parasitaria producida por larvas de mosca.

Los casos de gusano barrenador en humanos ya han provocado dos muertes en México, una en Oaxaca y otra en Yucatán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumentan Casos de Gusano Barrenador en Humanos

¿Cómo se erradicó el gusano barrenador de México?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que la miasis provocada por la mosca Cochliomyia hominovorax suele ocurrir en heridas abiertas, lo que aumenta su peligrosidad. Además, pueden ocurrir infecciones bacterianas secundarias que agraven el padecimiento. La agencia estadounidense señala que la larva, a la que se llama comúnmente gusano barrenador, puede desplazarse por el tejido vivo:

“Las infestaciones por C. hominovorax, que causa miasis de heridas, pueden ser más graves, ya que esta especie puede desplazarse a través del tejido vivo del cuerpo y no permanecer subdérmica como la mayoría de las otras especies de moscas que causan miasis”.

La mosca Cochliomyia hominivorax es endémica de América. Su extensión original iba del sur de Estados Unidos a Sudamérica. No obstante, en los años ochenta la mosca fue erradicada de Estados Unidos y en 1990 se erradicó de México.

Esta eliminación total de la especie fue posible gracias al uso de una irradiación nuclear que volvía estériles los huevos de la mosca. Estos huevos estériles se producían en masa en plantas, según señaló un reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).

Esta plaga volvió a México en 2024 a través de ganado contaminado que ingresó por la frontera sur.