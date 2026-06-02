Detectan Casos de Gusano Barrenador en Humanos en 3 Nuevos Estados de México

La Secretaría de Salud informó sobre nuevos casos de gusano barrenador en humanos en tres estados de México donde no había sido detectado con anterioridad

Hospital de Manzanilo, ColimaDetectan casos de gusano barrenador en humanos en tres nuevos estados de la República. Foto: Cuartoscuro

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El gusano barrenador regresa a México: 19 nuevos casos en humanos esta semana. Conoce cómo se erradicó antes y por qué es tan peligroso.

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