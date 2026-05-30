CDMX Recibe a 3 Pacientes con Miasis por Gusano Barrenador

La Ciudad de México informó que ha recibido tres pacientes de otros estados con infestación parasitaria de gusano barrenador; estos casos no representan un riesgo para la capital

Gusano barrenador en ChiapasCDMX recibe enfermos contagiados con gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro

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CDMX confirma 3 casos de gusano barrenador, pero sin riesgo para la capital. Conoce cómo esta plaga afecta a personas y ganado.

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