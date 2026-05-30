CDMX Recibe a 3 Pacientes con Miasis por Gusano Barrenador

La Ciudad de México confirmó que recibió a tres pacientes con miasis por gusano barrenador. Los pacientes serían originarios de los estados de Puebla, Hidalgo y Oaxaca.

El caso anteriormente confirmado en la Ciudad de México provenía de Oaxaca.

El gobierno descarta que haya un riesgo para la población de la capital.

El regreso a México del gusano barrenador

La miasis es el nombre técnico que recibe la infestación parasitaria que causan las larvas de mosca. Varias especies infestan depositando sus huevos en el huésped. No obstante, la especie Cochliomyia hominivorax se ha convertido en un problema constante para las autoridades sanitarias de México desde el año 2024, en que se documentó su reaparición en el sur del país.

Se le llama comúnmente gusano barrenador, pero en realidad se trata de larvas que se alimentan de los tejidos del huésped, sean ganado, mascotas o humanos. El ciclo de vida de la mosca Cochliomyia hominivorax incluye que la hembra deposite sus huevos en las heridas abiertas de los animales, según explicó la investigadora Yazmín Alcalá Canto a Global UNAM.

El gusano barrenador fue erradicado de México en 1991 y volvió a través de ganado que entró sin inspección por la frontera sur en 2024. Además de poner en riesgo al ganado y afectar a la economía, el gusano barrenador también afecta a especies silvestres y a humanos.

CDMX recibe tres pacientes con gusano barrenador

La Ciudad de México informó que recibió a tres pacientes con miasis por gusano barrenador. Las tres personas provienen de Oaxaca, Hidalgo y Puebla.

En un comunicado, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señaló que el caso de la persona proveniente de Oaxaca fue confirmado hasta que llegó a la capital del país. Por su parte, los dos casos provenientes de Puebla e Hidalgo acudieron a la capital para recibir atención después de haber sido diagnosticados en sus estados.

La Secretaría de Salud Pública, a cargo de Nadine Gasman, señaló que no hay evidencia de riesgo para la población de la capital, ya que la transmisión del gusano barrenador no sucede de persona a persona.

En 2026, México ha registrado 235 casos en humanos de miasis por gusano barrenador, en 18 estados del país. Desde el 2025, se han registrado 352 casos. El gusano barrenador ya ha provocado dos muertes, una en Oaxaca y otra más en Yucatán.