Dan de Alta a Hombre que Presentó el Primer Caso de Gusano Barrenador en Jalisco

El hombre que presentó el primer caso de gusano barrenador en Jalisco ya fue dado de alta, así como también el perro que detectado con el mismo

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El hombre y el perro que presentaron los primeros casos de gusano barrenador en Jalisco ya están en casa. Conoce cómo se recuperaron y qué se está haciendo para controlar el brote.

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