Dan de Alta a Hombre que Presentó el Primer Caso de Gusano Barrenador en Jalisco

El hombre de 47 años, originario de Pihuamo, Jalisco, quien presentó el primer caso de gusano barrenador en un humano en el estado, ya fue dado de alta este 29 de mayo.

Hoy, el hombre regresó a casa completamente estable después de estar algunos días hospitalizado por complicaciones que registró por diabetes mal cuidada.

La Secretaría de Salud mantiene activo un cerco epidemiológico en Pihuamo, y es a través de todas las unidades de salud del municipio, por lo que también buscan detectar nuevos casos.

También fue dado de alta el perro detectado con el gusano barrenador

Igor, el perro que se convirtió en el primer caso de gusano barrenador en caninos en Jalisco, también regresó a casa, luego de 13 días hospitalizado y en aislamiento.

De acuerdo con especialistas en veterinaria que atendieron al perro, se recuperó satisfactoriamente luego de recibir un tratamiento intensivo a base de antibióticos, larvicidas, baños antisépticos y curaciones especiales.

“Sí, los 13 días estuvo con su tratamiento, en esos días hubo intervalos en el que fue necesario sedarlo nuevamente para hacer una asepsia profunda e ir reviviendo bordes y se siguió así hasta el día que se fue”, mencionó Gabriela Águila, doctora que atendió a Igor.

Hasta el último reporte, SADER reporta un acumulado de 469 casos de gusano barrenador, de estos, 127 permanecen activos y sólo se ha registrado un caso en humanos.