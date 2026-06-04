Caso de Gusano Barrenador en Frontera con México: Texas Lanza Mensaje por Brote

Un brote de gusano barrenador podría suponer un duro golpe económico para la industria ganadera estadounidense

Comparecencia de la secretaria de Agricultura de EUA, Brooke RollinsComparecencia de la secretaria de Agricultura de EUA, Brooke Rollins. Foto: Reuters

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