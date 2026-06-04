Caso de Gusano Barrenador en Frontera con México: Texas Lanza Mensaje por Brote
Un brote de gusano barrenador podría suponer un duro golpe económico para la industria ganadera estadounidense
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Este jueves, 4 de junio de 2026, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos de América (EUA), Brooke Rollins, compareció ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.
Durante la comparecencia, declaró que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cree que puede contener un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, el primer caso registrado en el estado desde 1966.
No creemos que se trate de una plaga. Podremos aislar cada caso...Tenemos equipos sobre el terreno listos para actuar.
Cabe recordar que el USDA confirmó el pasado miércoles un caso de gusano barrenador en un ternero en La Pryor, Texas, una localidad situada a unos 48 kilómetros al noreste de la frontera entre Estados Unidos y México.
Un brote de gusano barrenador podría suponer un duro golpe económico para la industria ganadera estadounidense
Con información de N+ y Reuters.
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